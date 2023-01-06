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Йоханнес Бё одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Йоханнес Бё одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке
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На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км. Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, который, несмотря на один промах, оказался быстрее ближайшего преследователя, своего старшего брата Тарьея Бё, на 48,1 секунды. Отметим, что Бё-старший обошёлся без штрафных кругов. Третье время показал ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший один промах на двух огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Поклюка, Словения
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.55,9 (1 промах).
2. Тарьей Бё (Норвегия) – 48,1 (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +55,6 (1).
4. Бенедикт Долль (Германия) +1.03,3 (1).
5. Михал Крчмарж (Чехия) +1.03,9 (0).
6. Томмазо Джакомель (Италия) +1.09,5 (2).
7. Тимофей Лапшин (Южная Корея) +1.17,3 (0).
8. Роман Рес (Германия) +1.17,9 (1).
9. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.21,2 (1).
10. Антонен Гигонна (Франция) +1.27,7 (1).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 4, Поклюка, Словения
Мужчины. 10 км Спринт
06 января 2023, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
23:55.9
2
Тарьей Бё
Норвегия
+48.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+55.6
Комментарии
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