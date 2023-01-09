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Самуэльссон назвал свой результат в супермиксте в Поклюке худшим в карьере на Кубке мира

Самуэльссон назвал свой результат в супермиксте в Поклюке худшим в карьере на Кубке мира
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон критично высказался о своём результате в эстафете в супермиксте 2 x 6 + 2 x 7.5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Напомним, Самуэльссон провалил стрельбу и привёз себе в общей сложности три штрафных круга. В результате, шведская сборная, которая помимо Самуэльссона также была представлена Анной Магнуссон, заняла лишь десятое место.

«Это жестоко, я не могу ничего сказать, кроме этого. Это худшее соревнование Кубка мира, в котором я участвовал. Я не должен быть настолько плох даже при таком ветре», — сказал Самуэльссон в интервью Expressen.

Напомним, в настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).

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