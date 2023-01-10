Зайцева оценила решение назначить Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева оценила решение назначить Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.
«Отличная новость, я очень рада. Мои эмоции — только положительные. Павел — опытный тренер. Он внесёт вклад и принесёт большой плюс для наших спортсменов», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Павел Ростовцев является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете, трёхкратным чемпионом мира по биатлону, заслуженным мастером спорта. Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го Павел занимает пост советника губернатора Красноярского края. В 2011–2014 годах он работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.
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