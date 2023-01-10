Зайцева оценила решение назначить Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева оценила решение назначить Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.



«Отличная новость, я очень рада. Мои эмоции — только положительные. Павел — опытный тренер. Он внесёт вклад и принесёт большой плюс для наших спортсменов», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Павел Ростовцев является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете, трёхкратным чемпионом мира по биатлону, заслуженным мастером спорта. Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го Павел занимает пост советника губернатора Красноярского края. В 2011–2014 годах он работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.