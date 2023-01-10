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Александр Тихонов: на месте Министерства спорта точно бы не принял кандидатуру Ростовцева

Александр Тихонов: на месте Министерства спорта точно бы не принял кандидатуру Ростовцева
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал назначение Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной россии по биатлону.

«На каких бы должностях Павел ни работал, всё заканчивалось не совсем положительно. Сегодня он уходит с поста советника губернатора. У него были большие возможности, он мог помочь развитию биатлонной академии в Красноярске, но он там даже не появлялся. Был замечен в нескольких скандальных ситуациях.

Мне непонятно это назначение. Я разговаривал с Майгуровым и не согласен с некоторыми его позициями. Он платит большие зарплаты. Это же бюджетные деньги Министерства спорта! Павлу придётся постоянно покупать билеты из Красноярска в Москву и обратно. Нужно считать копейку! Нынешнее поколение забывает, что спорт не приносит материальных благ. На месте Министерства спорта я бы точно не принял эту кандидатуру», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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