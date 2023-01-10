В ЦСП заявили, что Павел Ростовцев не может быть назначен главным тренером сборной России

В Центре спортивной подготовки сборных команд России заявили, что о назначении Павла Ростовцева не может идти речи, так как не была выполнена нужная процедура.

«Комментарий директора ФГБУ «ЦСП» Георгия Брюсова относительно сообщений в СМИ о назначении главным тренером спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону Павла Ростовцева.



Согласование кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации проходит по порядку, утверждённому следующими приказами Минспорта России: от 25.06.2013 №450 «Об утверждении Порядка согласования общероссийской спортивной федерацией кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по соответствующему виду спорта» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2013 №29825); от 26.06.2015 №680 «О внесении изменений в приказ Минспорта России от 25 июня 2013 г. №450 «Об утверждении Порядка согласования общероссийской спортивной федерацией кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по соответствующему виду спорта» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2015 №38174).



Согласно данным приказам общероссийская спортивная федерация представляет документы по кандидатуре главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации на рассмотрение в ФГБУ «ЦСП». По итогам рассмотрения документов ФГБУ «ЦСП» готовит заключение с предложением согласовать (не согласовать) соответствующую кандидатуру, которое направляется в Министерство спорта Российской Федерации. На основе рассмотрения документов, представленных общероссийской спортивной федерацией, заключения ФГБУ «ЦСП», а также итогов заслушивания кандидата на заседании Экспертного совета такой Совет принимает решение рекомендовать Министру спорта Российской Федерации согласовать (не согласовать) соответствующую кандидатуру. Решение о согласовании (несогласовании) соответствующей кандидатуры принимается Министром спорта Российской Федерации.



Союз биатлонистов России не предоставил документы кандидата на должность главного тренера спортивной сборной команды России по биатлону на сезон-2022/2023 в ФГБУ «ЦСП», то есть не инициировал процедуру согласования и утверждения кандидатуры.



А значит, о назначении главного тренера России по биатлону не может быть и речи», — говорится в заявлении.