Павел Ростовцев: да кто у нас простой? Шашилов? Польховский? У всех характеры сложные

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев, ранее назначенный на пост главного тренера сборной России, оценил работу Юрия Каминского на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Мне сложно здесь что-то говорить, потому что я не участвовал в обсуждениях работы Каминского в сборной и не знаю, какие задачи перед ним ставились, но могу точно сказать, что на Олимпийских играх спортсмены Каминского были в полном порядке в плане функциональной подготовки. Да и сейчас, собственно, когда я наблюдал за тем, как люди бегут на Кубке Содружества, могу сказать, что потенциал Каминского в биатлоне, несомненно, велик. У него совершенно определённо есть чему поучиться.

Простых людей среди тех, кто поднимается на пьедестал или доводит до этого пьедестала учеников, я не встречал. Да и кто у нас простой? Валерий Польховский? Михаил Шашилов? Да нет, конечно. У всех сложные характеры, и это нормально. Не сказал бы, кстати, что общаться с Каминским сложнее, чем было с тем же Николаем Лопуховым. Знаю, кстати, Юрий Михайлович всегда отмечал, что многое в своей методике перенял именно у Лопухова», — приводит слова Ростовцева RT.