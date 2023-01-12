Александр Поварницын выиграл спринт на пятом этапе Кубка России, Халили — 14-й

Российский биатлонист Александр Поварницын стал победителем спринта на 10 км на пятом этапе Кубка России – 2022/2023 в Рыбинске.



Александр Поварницын прошёл дистанцию за 26 минут 18,9 секунды, допустив два промаха. Вторым стал Пётр Пащенко, уступив лидеру две секунды. Третье место занял Рустам Каюмов.



Биатлон. Уфа. Кубок России. Пятый этап. Спринт. 10 км. Мужчины.

Александр Поварницын (Тюменская область) — 26.18,0 (2). Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +24,5 (2). Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) +47,0 (3). Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +24,5 (1).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.