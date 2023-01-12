Татьяна Акимова: Новый год мы справляли с мальчиком, которого я родила 29 декабря

Бронзовый призёр чемпионата мира в смешанной эстафете, российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что в конце декабря родила мальчика, поэтому взяла паузу в карьере.

В августе спортсменка сообщила, что пропустит сезон‑2022/2023 по семейным обстоятельствам.

«Моя пауза в карьере связана с беременностью. 29 декабря я родила мальчика, и Новый год мы уже справляли вместе с ним. Сына назвали Артёмом. Сейчас всё своё время я посвящаю маленькому сыну и дочери, которой 3,5 года. Что касается биатлона, то пока рано говорить. Посмотрю по обстоятельствам и своему состоянию. Пока посвящаю себя полностью семье», – приводит слова Акимовой Матч ТВ.

Напомним, Татьяна Акимова уже однажды приостанавливала карьеру в связи с рождением ребёнка после Олимпийских игр ‑ 2018 в Пхенчхане. В спорт она вернулась осенью 2020 года.