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Поварницын выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Рыбинске

Поварницын выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Рыбинске
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В Сыктывкаре в рамках пятого этапа Кубка России в Рыбинске прошла гонка преследования. Её победителем стал Александр Поварницын. Серебряная награда досталась Никите Поршневу. Бронзовую награду завоевал Евгений Емерхонов.

Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Пятый этап. Рыбинск.

  1. Александр Поварницын — 33.26,1 (2 промаха).
  2. Никита Поршнев — отставание +49,0 (1).
  3. Евгений Емерхонов  +1.16,6 (2).
  4. Евгений Гараничев 1.30,3 (3).
  5. Алексей Вагин 1.33,5 (2).
  6. Карим Халили 1.37,5 (2).
  7. Рустам Каюмов 2.27,9 (6).
  8. Александр Бектуганов 2.50, 9 (3).
  9. Матвей Елисеев (5) 2.54,9.
  10. Андрей Вьюхин 3.05,6 (7).

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).

Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 5, Рыбинск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
13 января 2023, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Поварницын
Тюменская область
33:26.1
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+49.0
3
Евгений Емерхонов
Республика Татарстан
+1:16.6
Комментарии
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