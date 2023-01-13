Поварницын выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Рыбинске

В Сыктывкаре в рамках пятого этапа Кубка России в Рыбинске прошла гонка преследования. Её победителем стал Александр Поварницын. Серебряная награда досталась Никите Поршневу. Бронзовую награду завоевал Евгений Емерхонов.

Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Пятый этап. Рыбинск.

Александр Поварницын — 33.26,1 (2 промаха). Никита Поршнев — отставание +49,0 (1). Евгений Емерхонов +1.16,6 (2). Евгений Гараничев 1.30,3 (3). Алексей Вагин 1.33,5 (2). Карим Халили 1.37,5 (2). Рустам Каюмов 2.27,9 (6). Александр Бектуганов 2.50, 9 (3). Матвей Елисеев (5) 2.54,9. Андрей Вьюхин 3.05,6 (7).

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).