Поварницын выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Рыбинске
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В Сыктывкаре в рамках пятого этапа Кубка России в Рыбинске прошла гонка преследования. Её победителем стал Александр Поварницын. Серебряная награда досталась Никите Поршневу. Бронзовую награду завоевал Евгений Емерхонов.
Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Пятый этап. Рыбинск.
- Александр Поварницын — 33.26,1 (2 промаха).
- Никита Поршнев — отставание +49,0 (1).
- Евгений Емерхонов +1.16,6 (2).
- Евгений Гараничев 1.30,3 (3).
- Алексей Вагин 1.33,5 (2).
- Карим Халили 1.37,5 (2).
- Рустам Каюмов 2.27,9 (6).
- Александр Бектуганов 2.50, 9 (3).
- Матвей Елисеев (5) 2.54,9.
- Андрей Вьюхин 3.05,6 (7).
Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).
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