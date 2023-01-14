Пихлер предлагает отправить Самуэльссона домой для подготовки к чемпионату мира

Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер, возглавлявший среди прочих сборную Швеции, высказался о неудовлетворительной форме шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона на текущих соревнованиях Кубка мира.

«Если бы я был тренером, я бы убрал его сейчас, чтобы он мог подготовиться к соревнованиям чемпионата мира. Он не так хорош на большой высоте, к тому же сейчас он не в форме… Чтобы выиграть медаль, вы должны быть в очень хорошем физическом состоянии, поэтому может быть хорошей идеей отправить его домой. Так он сможет тренироваться в тишине и покое, чтобы набрать форму перед Оберхофом. Для победы над норвежцами на предстоящем чемпионате мира нам нужны спортсмены в абсолютно лучшей своей форме», — приводит слова Пихлера SVT.

Первый этап чемпионата мира по биатлону 2023 года стартует 8 февраля и пройдёт в Оберхофе (Германия).