Антон Бабиков уверенно выиграл масс-старт на 5-м этапе Кубка России, Гараничев стал 2-м
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В комплексе Дёмино (Рыбинск) прошёл мужской масс-старт на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России-2022/2023 по биатлону. Его победителем стал чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков, отстрелявшийся на ноль.
Биатлон. Кубок России, 5-й этап, Дёмино. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Антон Бабиков — 38.15,4 (0 промахов).
2. Евгений Гараничев — отставание 37,7 (2).
3. Александр Поварницын + 49,5 (3)
4. Матвей Елисеев + 1.04,9 (2).
5. Андрей Вьюхин + 1.14,8 (3)…
9. Карим Халили + 2.20,8 (3)…
11. Никита Поршнев + 2.26,5 (3).
Отметим, что на старте гонки произошёл завал, в который попали Халили, Дмитрий Иванов и Андрей Вагин. У Иванова отстегнулось крепление, а после падения он завершил гонку из-за проблем с винтовкой.
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