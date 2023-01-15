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Общий зачёт Кубка России — 2022/2023: Халили — первый, Поварницын поднялся на 2-е место

Общий зачёт Кубка России — 2022/2023: Халили — первый, Поварницын поднялся на 2-е место
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В комплексе Дёмино (Рыбинск) прошёл мужской масс-старт на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков, отстрелявшийся на ноль.

Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшний гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.

1. Карим Халили (Москва) — 453.
2. Александр Поварницын (Тюменская область) — 445.
3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 379.
4. Даниил Серохвостов (Новосибирская – Алтайский) — 324.
5. Андрей Вьюхин (Тюменская область) — 320
6. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 305.
7. Иван Колотов (Пермский край) — 296.
8. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра ) — 280.
9. Роман Сурнев (Ульяновская область) — 270.
10. Матвей Елисеев (Москва) — 267.

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