Общий зачёт Кубка России — 2022/2023: Халили — первый, Поварницын поднялся на 2-е место

В комплексе Дёмино (Рыбинск) прошёл мужской масс-старт на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков, отстрелявшийся на ноль.



Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшний гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.

1. Карим Халили (Москва) — 453.

2. Александр Поварницын (Тюменская область) — 445.

3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 379.

4. Даниил Серохвостов (Новосибирская – Алтайский) — 324.

5. Андрей Вьюхин (Тюменская область) — 320

6. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 305.

7. Иван Колотов (Пермский край) — 296.

8. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра ) — 280.

9. Роман Сурнев (Ульяновская область) — 270.

10. Матвей Елисеев (Москва) — 267.