Видеообзор победы Жулии Симон в масс-старте на этапе КМ в Рупольдинге

Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей масс-старта на 12,5 км среди женщин на этапе Кубка мира в Рупольдинге.



Симон показала результат 32.52,0. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци. Бронза досталась ещё одной француженке Анаис Шевалье-Буше.



Кубок мира. Масс-старт. 12,5 км. Женщины. Рупольдинг



1. Жулия Симон (Франция) — 32.52,0 (3 промаха).

2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание +2,6 секунды (1 промах).

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +6,7 (1 промах).

4. Линн Перссон (Швеция) +30,7 (2 промаха).

5. Ванесса Фойгт (Германия) +41,5 (2 промаха).

6. Ханна Эберг (Швеция) +42,4 (3 промаха).

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) + 44,6 (2 промаха).

8. Анна Магнуссон (Швеция) +1.08,3 (2 промаха).

9. Эмма Ландер (Канада) +1.09,3 (2 промаха).

10. Клоэ Шевалье (Франция) +1.10,1 (2 промаха).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором лучших моментов гонки.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.