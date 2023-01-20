Антон Бабиков объяснил, почему финишировал с одной палкой в спринте на этапе КС

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему финишировал в спринте на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) с одной палкой.



«Вы финишировали со сломанной палкой. Что случилось? Здесь очень рыхлая трасса. Палка утонула в снегу и сломалась. Последний подъём и до финиша пришлось работать с одной палкой. Наверное, секунд пять на этом потерял. На результате больше сказались два промаха, чем сломанная палка. Я как был восьмым, так им и остался», — сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Спринт на 10 км выиграл Лазовский, который показал результат 23.11,7, не допустив ни одного промаха. Второе место занял россиянин Даниил Серохвостов, отстав от лидера на 1,8 секунды. Третьим стал российский биатлонист Эдуард Латыпов, который отстал от Лазовского на 15,1 секунды. Бабиков стал восьмым.