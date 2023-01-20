Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

В Антхольце (Италия) прошёл мужской спринт на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший по ходу гонки один промах. Второе место занял представитель Швеции Мартин Понсилуома. Замкнул тройку лидеров норвежец Стурла Хольм Легрейд.

Биатлон. Кубок мира, Шестой этап, Антхольц. Спринт. Мужчины, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 22.44,1 (1 промах).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) +31,4 (1).

3. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) +37,3 (0).

4. Роман Рес (Германия) +56,7 (1).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +57,0 (1).

6. Эмильен Жаклен (Франция) +1.07,5 (1).

7. Томмазо Джакомель (Италия) +1.10,2 (1).

8. Симон Эдер (Австрия) +1.11,1 (0).

9. Юстус Штрелов (Германия) +1.23,6 (0).

10. Фабьен Клод (Франция) +1.26,0 (2).