Видеообзор победы Денизе Херрман в гонке преследования на этапе Кубка мира

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская гонка преследования на 10 км. Лучший результат показала представительница Германии Денизе Херрман, допустившая два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци. Замкнула тройку призёров представительница Швеции Эльвира Эберг.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Женщины. Гонка преследования, 10 км



1. Денизе Херрман (Германия) – 29.53,1 (2 промаха).

2. Лиза Виттоцци (Италия) – отставание 11,0 (0).

3. Эльвира Эберг (Швеция) +17,2 (2).

4. Ханна Эберг (Швеция) +21,5 (3).

5. Марте Рёйселанд (Норвегия) +25,4 (3).

6. Маркета Давидова (Чехия) +27,6 (2).

7. Доротея Вирер (Италия) +42,2 (3).

8. Лу Жанмонно (Франция) +1.07,9 (3).

9. Лена Хекки (Швейцария) +1.19,5 (3).

10. Ханна Кебингер (Германия) +1.19,6 (1).