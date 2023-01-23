Шведки лидируют в зачёте эстафет на Кубке мира, Франция — вторая

На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), завершилась женская эстафета 4х6 км. Уверенную победу одержала сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзу в борьбе с австрийскими и итальянскими биатлонистками завоевали представительницы команды Германии.



За сборную Франции бежали Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье и Жулия Симон.

Зачёт эстафет на Кубке мира после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Женщины

Зачёт эстафетных гонок



1. Швеция — 276 очков.

2. Франция — 270.

3. Германия — 260.

4. Норвегия — 235.

5. Италия — 202.

6. Швейцария — 171.

7. Чехия — 152.

8. Австрия — 143.

9. Финляндия — 125.

10. Эстония — 118.