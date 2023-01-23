Шведки лидируют в зачёте эстафет на Кубке мира, Франция — вторая
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На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), завершилась женская эстафета 4х6 км. Уверенную победу одержала сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзу в борьбе с австрийскими и итальянскими биатлонистками завоевали представительницы команды Германии.
За сборную Франции бежали Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье и Жулия Симон.
Зачёт эстафет на Кубке мира после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.
Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Женщины
Зачёт эстафетных гонок
1. Швеция — 276 очков.
2. Франция — 270.
3. Германия — 260.
4. Норвегия — 235.
5. Италия — 202.
6. Швейцария — 171.
7. Чехия — 152.
8. Австрия — 143.
9. Финляндия — 125.
10. Эстония — 118.
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