Бабиков: мы стали поколением, которому досталось не самое простое время в спорте

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский батлонист Антон Бабиков высказался об изоляции отечественного спорта и ответил на вопрос о целесообразности продолжения карьеры в условиях недопуска к международным соревнованиям.
«Понимаете, в чем тут дело… После того как я не попал на Олимпиаду в Пекин, тренировки стали для меня в какой-то степени лекарством. Этот процесс вообще всегда меня лечил от разного рода соревновательных неудач, нервных перегрузок и так далее. Весной я уехал на сбор в Сочи, все горы, наверное, там избегал, причем в одиночку. Уходил в какие-то походы, очищал голову от всего пережитого.
Не знаю, правильно ли так говорить, но мы стали поколением, которому досталось не самое простое время в спорте. Не тот случай, когда ты пришёл в сборную, снял все сливки и со спокойной душой завершил карьеру. Если бы я решил прекратить выступления, что было бы альтернативой? Сидеть дома и размышлять о том, чем бы мог заниматься? В конце концов биатлон для нас — не только любимое дело, но и работа, позволяющая обеспечивать жизнь. Не знаю, может я когда-нибудь и пожалею о том, что не закончил с биатлоном раньше, но сейчас так не скажу», — приводит слова Бабикова RT.
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