Эдуард Латыпов выиграл спринт на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на 10 км на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). По ходу гонки Латыпов допустил один промах на четырёх огневых рубежах.

Серебро завоевал россиянин Даниил Серохвостов. Замкнул тройку призёров белорус Антон Смольский.

Биатлон. Кубок Содружества. Пятый этап. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Спринт, 10 км



1. Эдуард Латыпов (Россия) – 24.18,1 (1 промах).

2. Даниил Серохвостов (Россия) – отставание 16,5 (1).

3. Антон Смольский (Беларусь) +17,2 (1).

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +37,0 (0).

5. Карим Халили (Россия) +43,8 (0).

6. Никита Поршнев (Россия) +46,2 (0).

7. Степан Данилов (Беларусь) +52,7 (0).

8. Михаил Бурундуков (Россия) +58,9 (0).

9. Александр Поварницын (Россия) + 1.09,4 (1).

10. Антон Бабиков (Россия) + 1.21,8 (2).