Латыпов: по внутренним ощущениям у меня на Кубке мира были бы неплохие результаты

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о победе в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Насколько сегодняшняя победа обрадовала и придала сил в борьбе за победу в общем зачёте Кубка Содружества? Победа всегда радует, приятно показывать высокий результат как для себя, так и для болельщиков, для семьи. Эмоции только положительные. Конечно, это дополнительный стимул в борьбе за первое место в общем зачёте. Не так много гонок осталось до окончания турнира, желательно в каждой из них показывать такие же результаты, чтобы уверенно идти впереди.

МОК заявил, что рассмотрит вопрос допуска россиян в нейтральном статусе при соблюдении жёстких условий? Подробностей я никаких не знаю и комментировать это не смогу. Я не читал новости про это. Пока это просто заявление. Буду подробности – можно делать какие-то выводы и оценивать шансы.

Вчера Каминский сказал, что боролся бы за медали на Кубке мира? Частично согласен, частично – нет, потому что мы в каком-то неведении, не знаем, как бегут соперники, можем только посмотреть по трансляции, а сравнить визуально не можем. По внутренним ощущениям – да, можно бороться, и на Кубке мира были бы неплохие результаты.

Чем хуже состояние трассы – тем лучше для вас? Не знаю (смеётся). Я в каждой гонке выкладываюсь максимально независимо от состояния трассы. Бывает, что условия просто идеальные, а не всё получается. Не совсем для меня приятно бегать в такую кашу, как сегодня, поскольку вес у меня приличный, нужно ловить координацию. В таких гонках приходится терпеть и проявлять характер.

Семинский перевал пошёл на пользу? Слава богу, сбор зашёл хорошо. Но есть и не только положительные моменты. Для нас это первый опыт, что мы только спустились с высоты и с листа сразу бежали соревнования. Получили определённый опыт на то, как работать в будущем перед какими-то важными стартами и готовиться к сезону в целом», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.