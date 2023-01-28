Российская биатлонистка рассказала о двух падениях и поломке палки в гонке преследования

Российская биатлонистка Алина Кудисова, финишировавшая шестой в гонке преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах, рассказала о трудностях, которые испытала во время гонки. Спортсменка дважды упала и сломала палку.

«Безумно рада сегодняшней гонке. Хотя со старта не всё складывалось хорошо. Да, был ноль на первой стрельбе, но затем произошёл инцидент, который привёл к поломке палки. Это не сильно повлияло на результат, хотя секундочек 10 я на этом потеряла. Я немного растерялась, тем более потом ещё раз упала на подъёме. Но достаточно быстро палку заменили. Всё время шла, с собой работала, была довольна своей стрельбой. На последний круг уходила вроде бы совершенно без сил, но поняла, что могу бороться. Перетерпела этот момент и рада, что получилось так пробежать и прорваться.



У нас на канале на мою хорошую стрельбу колдовали? Ну, помогло, значит. В стрельбе всё равно нужно ещё прибавить, вот сейчас будет две недели, чтобы над этим поработать. Выходила на старт с чувством дикой усталости, но понимала, что все в равных условиях, нужно бороться – такая уж у нас профессия», — сообщила Кудисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.