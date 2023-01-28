Общий зачёт Кубка Содружества у мужчин: Латыпов сократил отставание от лидера Смольского

Сегодня, 28 января, состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Беларусь). Её победителем стал российский биатлонист Эдуард Латыпов, по ходу гонки допустивший три промаха на четырёх огневых рубежах. Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Замкнул тройку призёров россиянин Даниил Серохвостов.



Ситуация в общем зачёте Кубка Содружества у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:



Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Общий зачёт.



1. Антон Смольский (Беларусь) – 1373 очков.

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 1337.

3. Антон Бабиков (Россия) – 1294.

4. Карим Халили (Россия) – 1244.

5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1216.

6. Кирилл Бажин (Россия) – 1098.

7. Александр Поварницын (Россия) – 1095.

8. Степан Данилов (Беларусь) – 1056.

9. Максим Воробей (Беларусь) – 1034.

10. Роман Ерёмин (Россия) – 940.