«Место выбрали». Биатлонист Томшин рассказал о предстоящей свадьбе с Анастасией Батмановой

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал о предстоящей свадьбе с Анастасией Батмановой.
Спортсмены расписались ещё 3 октября 2022 года, но свадебных торжеств не было.
«Мы приняли решение в первую очередь расписаться. Сейчас мы планируем свадебное торжество на конец сезона, на апрель. Оно будет отдельно, потому что я решил, что после того, как сделал предложение, надо сразу же всё это узаконить, а свадебное торжество будет потом.
Сейчас идёт активная подготовка к свадьбе. Мы уже выбрали место недалеко от Екатеринбурга, на природе. Так что основной этап подготовки завершён.
Кто больше занимается организацией? Настя, конечно (улыбается)», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Василием Томшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 29 января, в 10:00 мск.
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