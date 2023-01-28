«Место выбрали». Биатлонист Томшин рассказал о предстоящей свадьбе с Анастасией Батмановой

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал о предстоящей свадьбе с Анастасией Батмановой.

Спортсмены расписались ещё 3 октября 2022 года, но свадебных торжеств не было.

«Мы приняли решение в первую очередь расписаться. Сейчас мы планируем свадебное торжество на конец сезона, на апрель. Оно будет отдельно, потому что я решил, что после того, как сделал предложение, надо сразу же всё это узаконить, а свадебное торжество будет потом.

Сейчас идёт активная подготовка к свадьбе. Мы уже выбрали место недалеко от Екатеринбурга, на природе. Так что основной этап подготовки завершён.

Кто больше занимается организацией? Настя, конечно (улыбается)», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Василием Томшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 29 января, в 10:00 мск.