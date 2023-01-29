Сливко посвятила победу в масс-старте своему тренеру
Поделиться
Биатлонистка Виктория Сливко посвятила победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах своему тренеру Андрею Падину.
«Мой тренер Андрей Викторович Падин будет счастлив, он, как и я, понимал, что я могу побеждать, но мне чего-то не хватало. Мы с ним много обсуждаем и говорим на разные темы, он мне говорил: «Вика, ты сильная, ты сможешь». Но всё как-то не получалось. Сегодняшнюю победу я посвящаю ему, потому что ждали её очень долго. После Раубичей еду в Сочи на сбор, а потом на Кубок России в Чайковский», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Комментарии
- 29 января 2023
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:12
-
15:09
-
14:35
-
13:22
-
13:08
-
12:46
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:59
-
08:15
- 28 января 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:41
-
18:23
-
17:49
-
15:23
-
14:51
-
14:34
-
13:22
-
12:14
-
11:47
-
11:34
-
11:33
- 27 января 2023
-
19:55
-
19:47
-
13:13
-
13:00
-
12:50
-
12:34
-
12:20
-
11:52
Партнерский контент