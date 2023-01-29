Сливко посвятила победу в масс-старте своему тренеру

Биатлонистка Виктория Сливко посвятила победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах своему тренеру Андрею Падину.

«Мой тренер Андрей Викторович Падин будет счастлив, он, как и я, понимал, что я могу побеждать, но мне чего-то не хватало. Мы с ним много обсуждаем и говорим на разные темы, он мне говорил: «Вика, ты сильная, ты сможешь». Но всё как-то не получалось. Сегодняшнюю победу я посвящаю ему, потому что ждали её очень долго. После Раубичей еду в Сочи на сбор, а потом на Кубок России в Чайковский», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.