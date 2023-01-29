Норвежцы Арнеклейв и Стрёмсхейм победили в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) завершилась одиночная смешанная эстафета. Победу по итогам гонки одержали норвежские биатлонисты Юни Арнеклейв и Эндре Стрёмсхейм.



Биатлон. Чемпионат Европы. Ленцерхайде, Швейцария. Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Эндре Стрёмсхейм) – 34.34,7 (0+9)

2. Швейцария (Эми Басерга, Никлас Хартвег) – отставание 16,6 секунды (0+9)

3. Франция (Пола Боте, Эмильен Клод) +21,0 (0+7)

4. Молдова (Алина Стремоус, Михаил Усов) +22,5 (0+6)

5. Австрия (Кристина Оберталер, Доминик Унтервегер) +42,9 (0+9)

6. Германия (Ванесса Хинц, Марко Гросс) +1.04,5 (0+11).

7. Украина (Елена Билосюк, Богдан Цымбал) +1.12,4 (2+10).

8. Япония (Фуюко Татидзаки, Микито Татидзаки) +1.15,4 (1+4).