Норвежцы Арнеклейв и Стрёмсхейм победили в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
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На чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) завершилась одиночная смешанная эстафета. Победу по итогам гонки одержали норвежские биатлонисты Юни Арнеклейв и Эндре Стрёмсхейм.
Биатлон. Чемпионат Европы. Ленцерхайде, Швейцария. Одиночная смешанная эстафета
1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Эндре Стрёмсхейм) – 34.34,7 (0+9)
2. Швейцария (Эми Басерга, Никлас Хартвег) – отставание 16,6 секунды (0+9)
3. Франция (Пола Боте, Эмильен Клод) +21,0 (0+7)
4. Молдова (Алина Стремоус, Михаил Усов) +22,5 (0+6)
5. Австрия (Кристина Оберталер, Доминик Унтервегер) +42,9 (0+9)
6. Германия (Ванесса Хинц, Марко Гросс) +1.04,5 (0+11).
7. Украина (Елена Билосюк, Богдан Цымбал) +1.12,4 (2+10).
8. Япония (Фуюко Татидзаки, Микито Татидзаки) +1.15,4 (1+4).
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