Симон Фуркад: моё мнение никогда не менялось, российские спортсмены должны быть допущены

Бывший французский биатлонист, чемпион мира Симон Фуркад выразил надежду на то, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде 2024 года в Париже.
«Моё мнение никогда не менялось, российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям. Но самое важное: должна прекратиться СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ)», – приводит слова Фуркада Metaratings.ru.
Напомним, на прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
Симон Фуркад – чемпион мира 2019 года в смешанной эстафете, серебряный призёр первенства мира в индивидуальной гонке 2012 года, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2011/2012. Симон завершил карьеру в 2019 году и начал работать тренером юниорской сборной Франции.
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