Йоханнес Бё отреагировал на слова Анфисы Резцовой о тараканах

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил на критику Анфисы Резцовой. Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону сказала, что «норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы» в ответ на призыв братьев Бё не допускать россиян до международных стартов.

«Нет, это, безусловно, неприятный комментарий сам по себе. Но то, что исходит с этого фронта, входит в одно ухо и вылетает из другого. Они придумывают множество захватывающих утверждений и высказываний, и читать их скорее весело, чем неприятно», — приводит слова Йоханнеса TV2.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).