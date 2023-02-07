Легрейд высказался о словах Резцовой о тараканах

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о словах Анфисы Резцовой. Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону сказала, что «норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы» в ответ на призыв не допускать россиян до международных стартов.

«Тараканы — самые крепкие насекомые, они могут пережить ядерную войну, так что хорошо, что они нас так называют.



Мы не найдем компромисс. Мы имеем свою позицию по конфликту в Украине, а они отвечают личными выпадами. Вот так вот. Не может быть, чтобы я начал поддерживать Россию только потому, что меня назвали тараканом», — приводит слова Легрейда TV2.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).