Тириль Экхофф может завершить карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сообщила, что не знает, вернётся ли она в спорт. 32-летняя спортсменка пропускает этот сезон из-за проблем со здоровьем и впервые за 11 лет не попала в состав национальной команды на чемпионат мира.
«Это началось с ковида, потом у меня появились проблемы со сном и многое другое. Я получила хорошее медицинское обслуживание и хорошо наблюдалась, но обнаружила, что кататься на лыжах не могу.
Немного странно, что у меня нет нужной мне энергии. Я всегда была сгустком энергии, немного странно быть тенью самой себя.
Сейчас со мной всё хорошо, но я все ещё наблюдаюсь у врача и получаю помощь. Это всё ещё требует усилий, поэтому мне действительно нужно терпеть это каждый день. Вернусь ли я? Не уверена. Я всё еще в раздумьях, так как много боролась со своим здоровьем. Я все ещё думаю о том, что собираюсь делать, смогу ли выдержать ещё один сезон или пора закончить с этим.
Дело в том, что это фантастический вид спорта и это очень здорово — постоянно путешествовать и быть в хорошей форме. Но, с другой стороны, это работа, которую надо выполнять. Десятки часов тренировок, диеты и всё остальное. Я уже добилась многого как спортсмен, и мне нужно найти мотивацию, чтобы приложить необходимые усилия. А я знаю, сколько это усилий», — сказала Экхофф в интервью NRK.
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