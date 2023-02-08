Бьорн Ферри предположил, сколько медалей завоюет сборная Швеции на ЧМ в Оберхофе

Олимпийский чемпион 2010 года, чемпион мира по биатлону швед Бьорн Ферри оценил шансы сборной Швеции на медали перед стартом чемпионата мира. Сегодня, 8 февраля, в смешанной эстафете Швецию представят Ханна и Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон.
«Думаю, что это сильнейшая команда, и в этой дисциплине у них прекрасные шансы на победу. Но Норвегия — главный фаворит, даже если дамы не так сильны, как мужчины. У Швеции есть хорошие шансы на медаль, но взять золото будет непросто. Есть много хороших команд. В этом прелесть дисциплины.
Хочу быть немного осторожным, но поставлю на четыре медали, чтобы не возлагать слишком большие надежды. Хороший старт важен. Пятничный женский спринт — наш медальный шанс», — приводит слова Ферри SVT.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля 2023 года в Оберхофе (Германия).
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