Йоханнес Бё сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству золотых медалей с чемпионатов мира

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал 13-е золото чемпионата мира в карьере. Таким образом, он сравнялся с титулованным французом Мартеном Фуркадом по общему количеству титулов чемпиона мира.

Это произошло в Оберхофе (Германия) на чемпионате мира — 2023. Младший Бё в составе сборной Норвегии выиграл смешанную эстафету. Йоханнес традиционно выступил в роли финишёра.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Смешанная эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — 1:04.41,9 (1 штрафной круг + 9 промахов).

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 11,6 секунды (6 промахов).

3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентент Фийон Майе) +55,9 (9 промахов).

Отметим, что самым титулованным биатлонистом по количеству золотых медалей с чемпионатов мира является другой норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. В его активе 20 титулов.