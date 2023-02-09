Украинская биатлонистка, покинувшая страну, может вернуться в сборную. В ФБУ отреагировали
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Украинская биатлонистка Екатерина Бех может вернуться в сборную страны. Об этом сообщает украинский источник Biathlonnews.
Напомним, Екатерина Бех родилась в Хабаровском крае и до 2018 года выступала за сборную России, а затем перешла в состав украинской сборной. На чемпионате мира 2019 года среди юниоров она завоевала две золотые медали, на чемпионате Европы 2022 года – ещё одну золотую медаль. Во время начала конфликта на Украине она отправилась в Россию.
Федерация биатлона Украины уже прокомментировала эту ситуацию: «На данный момент в Федерацию биатлона Украины не поступало обращений от Екатерины Бех с просьбой включить её в состав сборной. Также не поступало обращений и от других спортсменов».
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