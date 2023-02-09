Украинская биатлонистка, покинувшая страну, может вернуться в сборную. В ФБУ отреагировали

Украинская биатлонистка Екатерина Бех может вернуться в сборную страны. Об этом сообщает украинский источник Biathlonnews.

Напомним, Екатерина Бех родилась в Хабаровском крае и до 2018 года выступала за сборную России, а затем перешла в состав украинской сборной. На чемпионате мира 2019 года среди юниоров она завоевала две золотые медали, на чемпионате Европы 2022 года – ещё одну золотую медаль. Во время начала конфликта на Украине она отправилась в Россию.

Федерация биатлона Украины уже прокомментировала эту ситуацию: «На данный момент в Федерацию биатлона Украины не поступало обращений от Екатерины Бех с просьбой включить её в состав сборной. Также не поступало обращений и от других спортсменов».