Тандреволд: я в любом случае поддержу Тириль, что бы она ни выбрала

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась о возможном завершении карьеры напарницы по команде Тириль Экхофф. Ранее Экхофф, пропускающая сезон по состоянию здоровья, заявила, что не знает, вернётся ли она в спорт.
«Независимо от того, собирается ли Тириль дальше заниматься биатлоном или уйти, она будет очень большой частью моей жизни и таким же хорошим другом, несмотря ни на что. Я в любом случае поддержу Тириль, что бы она ни выбрала.
Самое главное, что она делает выбор только на основании того, что она считает правильным для себя, а не того, чего хотят или ожидают окружающие.
Я стараюсь помочь, проанализировать и увидеть более широкую картину. Ведь биатлон уже очень давно является нашей жизнью. Это может быть пугающим, если вы подумаете о том, чтобы вдруг заняться чем-то другим. Единственное, что я хочу сделать, это поддержать Тириль независимо от того, что она выберет», — цитирует Тандреволд NRK.
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