Касперович: всё нормально, Логинов восстанавливается

Тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович рассказал о состоянии здоровья чемпиона мира Александра Логинова. Из-за проблем со здоровьем Логинов в текущем сезоне принял участие лишь в нескольких гонках Кубка России. Ранее сообщалось, что у 31-летнего спортсмена проблемы с артериальным давлением.

«Всё нормально, Логинов восстанавливается. Он очень заряжен на старты, но нужно время, не надо бежать впереди паровоза. Мы слишком много создаём непонятных интриг вокруг Александра. Он делает своё дело! Сделал на Олимпиаде, сделал на чемпионате мира, на чемпионате Европы… Не спешите, всё будет нормально. Дайте человеку спокойно восстановиться», — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».