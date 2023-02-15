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Биатлонистка Валерия Каюмова впервые выйдет на старт после рождения дочери

Биатлонистка Валерия Каюмова впервые выйдет на старт после рождения дочери
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Российская биатлонистка Валерия Каюмова (в девичестве Васнецова) возвращается в спорт после рождения дочери.

Спортсменка примет участие в спринте в рамках шестого этапа Кубка России по биатлону, который пройдёт в Чайковском с 16 по 19 февраля. Об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

В сентябре 2022 года Валерия сообщила о пропуске сезона из-за беременности, а 21 ноября поделилась новостью о рождении дочери.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Каюмова заработала 153 очка и заняла 38-е место в общем зачёте. Валерия является двукратной чемпионкой мира среди юниоров и призёром этапов Кубка мира в эстафете.

Напомним, российские биатлонисты не могут участвовать в Кубке мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

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