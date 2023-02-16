«Приятно, но нужно смотреть контекст». Латыпов — о предложении Фуркада вернуть россиян

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов отреагировал на высказывание французского экс-биатлониста и представителя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартена Фуркада, который ранее выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Недавнее высказывание Мартена Фуркада? Приятно, что спортсмены поддерживают, но нужно смотреть весь контекст, всё интервью, потому что я читал только краткую цитату, а что он говорил до и после, не знаю.

Видел его слова о том, что на Олимпиаду должны допустить. Конечно, это хорошо, что такие спортсмены, которые находятся на высших должностях, так высказываются.

Ещё раз говорю, поживём – увидим. Если большое число людей также будут согласны с этим и будет какой-то плюс в нашу сторону, то, конечно же, это будет круто», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.



Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»: