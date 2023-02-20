Тихонов: не соглашусь с Васильевым и его мнением о том, что все норвежцы сидят на допинге

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона и президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева о том, что норвежцы используют терапевтические исключения и употребляют препараты, которые недоступны другим спортсменам.
«Не соглашусь с Димой и его мнением о том, что все норвежцы сидят на допинге. Не пойман – не вор, старая истина. Но и раньше было такое, с прошлым поколением норвежцев. Они финишировали все в соплях по 10 сантиметров, стыдно было смотреть. Я не могу сказать, принимали они допинг или нет, это уже вопрос лаборатории, это Всемирное антидопинговое агентство должно решать. Но пока не доказано, я не могу сказать об этом ничего.
Если у Димы есть какие-то доказательства, тогда это другой вопрос. Но иногда напрашивается такое мнение у многих, что люди работают в направлении допинга. Нам всегда кажется, что у всех всё не так, а у нас всё хорошо, что далеко не правда. Сколько у нас было дисквалификаций из-за допинга? Мы на это внимание не обращали. Я со всех трибун кричал об этом при Мутко, при Тягачёве, но нам мало проблем в биатлоне было.
Поэтому не надо показывать на других пальцем, нужно делать свои лаборатории, двигаться вперёд. Тратятся огромные деньги, а толку никакого. Что же поделаешь, таков мир сегодня – кто умнее и правильнее тратит деньги, выделяемые на спорт, тот и даёт результат», – приводит слова Тихонова Metaratings.
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