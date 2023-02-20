Тихонов: Латыпов мог бы составить серьёзную конкуренцию норвежцам на чемпионате мира

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу сборной Норвегии в медальном зачёте на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

«И у нас когда-то долго длились наши победы. Мы столько выигрывали, что и норвежцы были вторыми-третьими. Немцы были после нас.

У них собралась талантливая команда с талантливыми спортсменами. В любой стране и в любом виде спорта бывают провалы. Навечно не может утвердиться одна страна. Сегодня есть Бё, завтра в Италии кто-то появится или в России.

Кто из россиян мог бы конкурировать с норвежцами? Латыпов мог бы составить серьёзную конкуренцию. Это было бы намного интереснее для журналистов. Так получился норвежский сезон.

Мы выигрывали четыре золота из шести на чемпионате мира, порадовали всю страну. Это было в 1996 году. Каждый год у нас без медалей не обходилось. Норвежцы с братьями Бё – это всё временно.

Могли ли россияне отнять медали у норвежцев? Трудно сказать. Сегодня они сильны. Но могли бы наши побороться. Мужчины особенно. И в эстафетной гонке, и в масс-старте. Подразбавили бы немножко», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».