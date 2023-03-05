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Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации сборной России

Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации сборной России
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Чешским биатлонисткам Еве Пускарчиковой, Габриэле Соукаловой, Йитке Ландовой и Веронике Витковой были вручены бронзовые медали ОИ-2014 в Сочи после дисквалификации российских спортсменок.

На зимних Играх-2014 в Сочи чешские биатлонистки заняли четвёртое место по итогам женской эстафеты. Однако в 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил награды с учетом аннулированния результатов Ольги Зайцевой, которая в Сочи-2014 была серебряным призером эстафеты в составе российской команды.

Пускарчикова, Соукалова, Ландова и Виткова получили бронзовые медали Сочи-2014 на торжественной церемонии, которая прошла на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место.

«Эти девушки принадлежат к поколению, благодаря которому вся Чехия теперь смотрит биатлон. Девять лет назад на Олимпийских играх в Сочи наша сборная по биатлону завоевала в общей сложности шесть медалей.

Последнюю получили только через девять лет из-за российского допинга. Команда в составе Евы Пускарчиковой, Габриэлы Соукаловой, Йитки Ландовой и Вероники Витковой получила медали на глазах у 27 000 зрителей на гонках Кубка мира на арене Высочина. Справедливость восторжествовала», – говорится в заявлении НОК Чехии.

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