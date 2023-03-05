Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации сборной России

Чешским биатлонисткам Еве Пускарчиковой, Габриэле Соукаловой, Йитке Ландовой и Веронике Витковой были вручены бронзовые медали ОИ-2014 в Сочи после дисквалификации российских спортсменок.
На зимних Играх-2014 в Сочи чешские биатлонистки заняли четвёртое место по итогам женской эстафеты. Однако в 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил награды с учетом аннулированния результатов Ольги Зайцевой, которая в Сочи-2014 была серебряным призером эстафеты в составе российской команды.
Пускарчикова, Соукалова, Ландова и Виткова получили бронзовые медали Сочи-2014 на торжественной церемонии, которая прошла на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место.
«Эти девушки принадлежат к поколению, благодаря которому вся Чехия теперь смотрит биатлон. Девять лет назад на Олимпийских играх в Сочи наша сборная по биатлону завоевала в общей сложности шесть медалей.
Последнюю получили только через девять лет из-за российского допинга. Команда в составе Евы Пускарчиковой, Габриэлы Соукаловой, Йитки Ландовой и Вероники Витковой получила медали на глазах у 27 000 зрителей на гонках Кубка мира на арене Высочина. Справедливость восторжествовала», – говорится в заявлении НОК Чехии.
- 5 марта 2023
-
11:40
-
11:38
-
11:32
-
11:24
-
10:45
-
10:00
-
01:43
-
01:40
-
00:00
- 4 марта 2023
-
23:45
-
21:35
-
19:05
-
18:23
-
18:04
-
16:23
-
10:45
-
10:21
- 3 марта 2023
-
23:15
-
23:05
-
23:04
-
22:55
-
19:44
-
19:09
-
15:41
- 2 марта 2023
-
23:51
-
23:09
-
22:58
-
21:29
-
21:02
-
20:50
-
19:37
-
19:26
-
19:13
-
13:49
-
13:32