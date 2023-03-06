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Братья Бё пропустят гонки этапа Кубка мира в Эстерсунде

Братья Бё пропустят гонки этапа Кубка мира в Эстерсунде
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Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё пропустят гонки этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) по причине положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает издание VG со ссылкой на соответствующее заявление Федерации биатлона Норвегии.

Ранее стало известно о том, что братья Бё выступали с положительными тестами на коронавирус на предыдущем этапе соревнований в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), что впоследствии вызвало многочисленную критику.

Сообщается, что накануне Федерация биатлона Норвегии заявила, что братья Бё отправятся домой в Норвегию и вернутся к соревнованиям не раньше чем через неделю. Таким образом, на грядущем этапе в Эстерсунде они не побегут ни индивидуальную гонку (09.03), ни эстафету (11.03). Информация об участии биатлонистов в воскресном масс-старте (12.03) не уточняется.

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