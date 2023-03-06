Братья Бё пропустят гонки этапа Кубка мира в Эстерсунде

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё пропустят гонки этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) по причине положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает издание VG со ссылкой на соответствующее заявление Федерации биатлона Норвегии.
Ранее стало известно о том, что братья Бё выступали с положительными тестами на коронавирус на предыдущем этапе соревнований в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), что впоследствии вызвало многочисленную критику.
Сообщается, что накануне Федерация биатлона Норвегии заявила, что братья Бё отправятся домой в Норвегию и вернутся к соревнованиям не раньше чем через неделю. Таким образом, на грядущем этапе в Эстерсунде они не побегут ни индивидуальную гонку (09.03), ни эстафету (11.03). Информация об участии биатлонистов в воскресном масс-старте (12.03) не уточняется.
- 6 марта 2023
-
12:02
- 5 марта 2023
-
23:59
-
23:00
-
20:20
-
17:55
-
14:38
-
13:53
-
11:40
-
11:38
-
11:32
-
11:24
-
10:45
-
10:00
-
01:43
-
01:40
-
00:00
- 4 марта 2023
-
23:45
-
21:35
-
19:05
-
18:23
-
18:04
-
16:23
-
10:45
-
10:21
- 3 марта 2023
-
23:15
-
23:05
-
23:04
-
22:55
-
19:44
-
19:09
-
15:41
- 2 марта 2023
-
23:51
-
23:09
-
22:58
-
21:29