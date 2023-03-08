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Йоханнес Бё досрочно стал обладателем Кубка мира — 2022/2023

Йоханнес Бё досрочно стал обладателем Кубка мира — 2022/2023
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2022/2023.

До завершения биатлонного сезона осталось два этапа Кубка мира. Теоретически за «Большой хрустальный глобус» с младшим Бё мог побороться его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Однако он не выйдет на индивидуальную гонку на грядущем этапе КМ в Эстерсунде (Швеция) из-за коронавируса. А оставшихся пяти личных гонок Легрейду уже не хватит для победы над Йоханнесом.

«Стурла сейчас не в Эстерсунде и не заявлен на завтрашнюю гонку», — приводит слова главного тренера сборной Норвегии Эгиля Кристиансена NRK.

Для 29-летнего Йоханнеса Бё данный Кубок мира станет уже четвёртым в карьере. Рекордсменом по данному показателю является француз Мартен Фуркад, в активе которого семь трофеев. Причём он завоевал все семь подряд.

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