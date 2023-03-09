Ерёмин: удивила ситуация с братьями Бё. Латыпова заперли с COVID-19, а сейчас все бегают

Российский биатлонист Роман Ерёмин высказался о том, что норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё выступали на этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве с сомнительными тестами на коронавирус.

«Меня немного удивила эта ситуация. Это такой контраст по сравнению с прошлым годом, когда у Эдуарда Латыпова был коронавирус и его, грубо говоря, заперли в комнате, а сейчас все спокойно бегают с коронавирусом. Либо всех настолько отпустила истерия с коронавирусом, либо спортсмены такого уровня более вольно относятся к этой болезни.

Приходилось ли мне бегать гонки больным? Да, приходилось, но не в таком плохом состоянии. Скорее, это было в предболезненном состоянии или уже после болезни, просто с её небольшими последствиями. Да, когда больным бежишь гонку, это влияет на целостную картину твоей формы, да и потом на здоровье могут быть осложнения. Мы много видели таких случаев, когда спортсмены, бегая больными, превращают небольшую болезнь в хроническую», — передаёт слова Ерёмина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.