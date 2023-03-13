Батманова: Шашилов сказал, что я «обалдела», потому что хочу так спокойно выигрывать

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, ответила на вопрос о самых эмоциональных гонках.

«Наверное, три последние контактные гонки, которые были в Чайковском и в Ижевске. Я была второй, но слетела до восьмого места, потом опять была второй, но слетела до шестого места, затем снова была второй, однако опять слетела до пятого места. Это всё были мои косяки.

После одной из этих гонок всплакнула. Меня Михаил Викторович поддержал, подбодрил, сказал, что я «обалдела», потому что хочу вот так спокойно выигрывать (улыбается). Говорит: «Я понимаю твои амбиции, но приди в сознание. Ты все три рубежа идёшь в лидерах, хочешь на последнем стрелять один и выигрывать? Давай ещё будем тренироваться».

Я очень сильно расстроилась, потому что уже настроилась, что сейчас сработаю, и будет классно. Но я последним мажу и иду на штрафные, а девчонки стреляют нули и уходят, а я за ними. Тогда было очень стыдно и обидно.

Конечно, хочется всё исправить, но я же не одна такая. У каждого спортсмена куча таких историй, когда не хватает одного выстрела. Все мажут на последнем рубеже», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»: