Петтер Нортуг: Тириль Экхофф подарила нам массу эмоций. Тяжело видеть, как она уходит

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг, ныне работающий экспертом на норвежском телеканале TV2, прокомментировал решение норвежской биатлонистки Тириль Экхофф завершить профессиональную карьеру.

«Это серьёзное решение. У меня сразу всплывают воспоминания о том, как мы были, так сказать, соседями в Бьосене. Тириль всегда была в прекрасном настроении и полна энергии. Было видно, что ей нравится то, чем она занимается.

Тириль подарила нам массу самых разных эмоций. Вот почему мы так полюбили её. Тяжело видеть, как она уходит из спорта. Но мы должны радоваться тому прекрасному, что она сделала для спорта, биатлона и людей», — приводит слова Нортуга TV2.