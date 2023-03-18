Йоханнес Бё остановился перед финишем пасьюта на этапе КМ, чтобы поклониться трибунам

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё эффектно завершил гонку преследования на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия).

29-летний норвежский спортсмен, который уверенно шёл на первой позиции на протяжении всей дистанции, остановился перед финишем, повернулся к трибунам и поклонился. Напомним, на трибунах, помимо обычных зрителей, присутствовал король Норвегии Харальд V. После этого жеста Бё пересёк финишную черту.

Биатлон. Кубок мира, Девятый этап. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).