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Йоханнес Бё остановился перед финишем пасьюта на этапе КМ, чтобы поклониться трибунам

Йоханнес Бё остановился перед финишем пасьюта на этапе КМ, чтобы поклониться трибунам
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё эффектно завершил гонку преследования на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия).

29-летний норвежский спортсмен, который уверенно шёл на первой позиции на протяжении всей дистанции, остановился перед финишем, повернулся к трибунам и поклонился. Напомним, на трибунах, помимо обычных зрителей, присутствовал король Норвегии Харальд V. После этого жеста Бё пересёк финишную черту.

Биатлон. Кубок мира, Девятый этап. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).

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