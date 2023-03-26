Биатлонист Роман Ерёмин: сборную России в Казахстане тоже поддерживают

Биатлонист сборной России Роман Ерёмин, ранее представлявший Казахстан, заявил, что российская команда пользуется популярностью в этой стране.
«Сейчас, наблюдая со стороны, я вижу, что биатлон в Казахстане начинает приобретать большую популярность за счёт развития социальных сетей федерации, в этом плане они молодцы. В Казахстане прошёл юниорский чемпионат мира, может быть, это даст глобальный толчок в развитии федерации. В основном люди, которые следят за биатлоном, смотрят «Матч ТВ». То есть они болеют за ту страну, в которой живут, но так как они смотрят российское телевидение, российскую сборную они тоже поддерживают», — сказал Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Полное интервью с Романом Ерёминым читайте на «Чемпионате»:
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