Биатлонист Роман Ерёмин: сборную России в Казахстане тоже поддерживают

Биатлонист сборной России Роман Ерёмин, ранее представлявший Казахстан, заявил, что российская команда пользуется популярностью в этой стране.

«Сейчас, наблюдая со стороны, я вижу, что биатлон в Казахстане начинает приобретать большую популярность за счёт развития социальных сетей федерации, в этом плане они молодцы. В Казахстане прошёл юниорский чемпионат мира, может быть, это даст глобальный толчок в развитии федерации. В основном люди, которые следят за биатлоном, смотрят «Матч ТВ». То есть они болеют за ту страну, в которой живут, но так как они смотрят российское телевидение, российскую сборную они тоже поддерживают», — сказал Ерёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Полное интервью с Романом Ерёминым читайте на «Чемпионате»: