Буртасова: от атмосферы я кайфанула

Российская биатлонистка Евгения Буртасова прокомментировала своё выступление в спринте на 7,5 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Я уже на старте была готова сойти. Вы видели трассу? Очень тяжёлая, разбитая, в очень плохом состоянии. Сложно было подобрать лыжи, смазку и всё остальное. Просто вышла и работала на морально-волевых. Но от атмосферы я кайфанула. Меня вели, гнали, хотя многие наверное, думали, что я тут забыла (улыбается).

Я думала о том, чтобы в топ-10 попасть. Но чуть-чуть пофеерила, маленько. Никто же не знал, что так получится. Как пошло — так и пошло. Результат феноменальный (смеётся). Все в шоке, да и я сама не могу отойти. Я готовилась с новым наставником, нашим мужским тренером Ивановым Валерием Владимировичем, и не хотела его подвести. Хотела что-то доказать самой себе, побороться, потому что я с февраля на Семинском перевале очень большую работу проделала, и хотела, чтобы всё это было не зря. Почему перешла к другому тренеру? Не хочется в детали вдаваться, но было странное отношение, как будто я уже завязала.

Я рада за себя, что такой хороший результат получился. А почему у всех остальных такое — пусть тренеры говорят. Наверное, вам объяснят, что я больше всего отдыхала (улыбается)", — передаёт слова Буртасовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

По итогам гонки Евгения Буртасова стала четвёртой, а тройка призёров выглядит следующим образом:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) 24.22,5

2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +35,6

3. Анастасия Гореева (Московская область) +1.01,3