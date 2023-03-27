Буртасова: от атмосферы я кайфанула

Российская биатлонистка Евгения Буртасова прокомментировала своё выступление в спринте на 7,5 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
«Я уже на старте была готова сойти. Вы видели трассу? Очень тяжёлая, разбитая, в очень плохом состоянии. Сложно было подобрать лыжи, смазку и всё остальное. Просто вышла и работала на морально-волевых. Но от атмосферы я кайфанула. Меня вели, гнали, хотя многие наверное, думали, что я тут забыла (улыбается).
Я думала о том, чтобы в топ-10 попасть. Но чуть-чуть пофеерила, маленько. Никто же не знал, что так получится. Как пошло — так и пошло. Результат феноменальный (смеётся). Все в шоке, да и я сама не могу отойти. Я готовилась с новым наставником, нашим мужским тренером Ивановым Валерием Владимировичем, и не хотела его подвести. Хотела что-то доказать самой себе, побороться, потому что я с февраля на Семинском перевале очень большую работу проделала, и хотела, чтобы всё это было не зря. Почему перешла к другому тренеру? Не хочется в детали вдаваться, но было странное отношение, как будто я уже завязала.
Я рада за себя, что такой хороший результат получился. А почему у всех остальных такое — пусть тренеры говорят. Наверное, вам объяснят, что я больше всего отдыхала (улыбается)", — передаёт слова Буртасовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
По итогам гонки Евгения Буртасова стала четвёртой, а тройка призёров выглядит следующим образом:
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) 24.22,5
2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +35,6
3. Анастасия Гореева (Московская область) +1.01,3
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