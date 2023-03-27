Буртасова: главное — здоровье, а всё остальное потом придёт

Российская биатлонистка Евгения Буртасова рассказала о здоровье и физическом состоянии на протяжении сезона 2022-2023.
«По ходу сезона я не следила за тем, что происходило на российских стартах. Мне было не интересно. Я решила, что мне надо заняться своим здоровьем. Я решила, что главное — здоровье, а всё остальное потом придёт. И ничего не смотрела, чтобы не было ощущения, что они вот там бегают, а я на диване лежу.
Я ещё в сентябре говорила, что этот год посвящу максимально здоровью. Но если я уже тренируюсь и достаточно неплохо себя чувствую, то почему бы и не выступить? Надо приезжать, пробовать, бороться, за регион выступать. Люди же не всегда первые места выступают. Надолго ли вернулась? Пока не планирую завязывать, буду радовать людей (улыбается)», — передаёт слова Буртасовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Евгения Буртасова приняла участие в женском спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске после долгого перерыва.
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