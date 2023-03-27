Буртасова прокомментировала участие российских спортсменов в международных соревнованиях

Российская биатлонистка Евгения Буртасова поделилась мнением об участии спортсменов из России в международных соревнованиях.

«Если МОК нас допустит на международные соревнования, то хорошо, мы будем рады. А когда говорят, что надо выступать только с флагом, то мы уже много лет выступали без флага, — в чём проблема? Если я приеду на международные старты, все и так будут знать, что я Буртасова», — передаёт слова Буртасовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

По итогам спринта на Чемпионате России в Ханты-Мансийске Евгения Буртасова стала четвёртой, а тройка призёров выглядит следующим образом:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) 24.22,5

2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +35,6

3. Анастасия Гореева (Московская область) +1.01,3