Буртасова прокомментировала участие российских спортсменов в международных соревнованиях

Российская биатлонистка Евгения Буртасова поделилась мнением об участии спортсменов из России в международных соревнованиях.
«Если МОК нас допустит на международные соревнования, то хорошо, мы будем рады. А когда говорят, что надо выступать только с флагом, то мы уже много лет выступали без флага, — в чём проблема? Если я приеду на международные старты, все и так будут знать, что я Буртасова», — передаёт слова Буртасовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
По итогам спринта на Чемпионате России в Ханты-Мансийске Евгения Буртасова стала четвёртой, а тройка призёров выглядит следующим образом:
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) 24.22,5
2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +35,6
3. Анастасия Гореева (Московская область) +1.01,3
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