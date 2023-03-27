Егорова: сегодня все карты сложились

Российская биатлонистка Анастасия Егорова прокомментировала своё выступление в спринте в рамках чемпионата России в Ханты-Мансийске.

«Я люблю Ханты-Мансийск, здесь у меня были хорошие выступления, приятные эмоции. Настраивалась пробежать хорошо, и у меня всё получилось, я счастлива.

В этом сезоне многое не удалось, но зато была стабильность. В течение почти всего сезона я была в десятке, в каждой гонке не хватало совсем чуть-чуть, а сегодня все карты сложились. Но надо работать.

Если честно, я ещё даже не знаю, какие призовые положены за призовые места, потому что я их ещё не получала. Я два раза была пятая, но там немного платят», — передаёт слова Егоровой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

По итогам спринта на Чемпионате России Анастасия Егорова стала второй, Наталия Шевченко одержала победу в забеге, а Анастасия Гореева заняла третье место.